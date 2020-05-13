شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام القابضة تتقدم بطلب زيادة رأسمالها للسوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تقدمها، اليوم الأربعاء، بملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.

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وكانت إدارة الشركة قد أوصت، في فبراير الماضي، بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 90 مليون ريال.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً بنسبة 551.6% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، لتُسجل خسائر بقيمة 97.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.