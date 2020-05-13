شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب تبدأ توزيع أرباح بقيمة 11.250 مليون ريال في 19 مايو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الخليج للتدريب والتعليم توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن العام المالي 2019، بقيمة 11.250 مليون ريال، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.25 ريال لكل سهم والذي يعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 59.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 32.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى تحسن النتائج بصورة رئيسية في قطاع المدارس الناتج عن عملية بيع وإعادة أستئجار ثلاثة مدارس بالإضافة إلي تحسن النتائج في قطاع التدريب والشركات الفرعية.

وارتفعت الإيرادات إلى 864.2 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 802.5 مليون ريال خلال العام 2018.