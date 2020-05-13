شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات يصعد بأرباح أسلاك 50% بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة اتحاد مصانع الأسلاك، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 49.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 17.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 13.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح و كذلك ارتفاع هوامش الربحية.

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وقد صاحب ذلك ارتفاع مصاريف البيع والعمومية وارتفاع مصروف الانخفاض المحمل خلال الفترة للمدينين التجاريين والمخزون.

وارتفعت الإيرادات إلى 220.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 192.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في زيادة مجمل الربح وقد صاحب ذلك إنخفاض فى نسبة مصروفات البيع و التوزيع إلى المبيعات و كذلك إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية.