شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 13-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 13-5-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وإقرار البرلمان زيادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بالإضافة إلى بيانات مالية ضعيفة لشركات مدرجة مثل السويدى إليكتريك، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.692 مليار جنيه.

إيقاف تداول 25 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 25 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم العامة لمنتجات الخزف والصيني، الأهلي للتنمية والاستثمار، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أسمنت سيناء، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مصر للفنادق، مصر للأسمنت-قنا، السويدى إليكتريك، مصر بني سويف للأسمنت، الاستثمار العقارى العربى -اليكو، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اسيك للتعدين-اسكوم، المالية والصناعية المصرية، اميرالد للاستثمار العقارى، بلتون المالية القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، دلتا للإنشاء والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن مصر العليا، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، سماد مصر (ايجيفرت)، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بى انفستمنتس القابضة.

البورصة تخسر 9.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وإقرار البرلمان زيادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بالإضافة إلى بيانات مالية ضعيفة لشركات مدرجة مثل السويدى إليكتريك، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.692 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 632.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، وذلك بعد تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية لعدد 361.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 805.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين 55.12% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.75%، والعرب على 24.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 73.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 26.92%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 17.1 مليون جنيه، 770.1 ألف جنيه، 821.5 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 66.6 مليون جنيه، 796.5 مليون جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 1516 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 11944 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3997 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 1113 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 1829 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 688 نقطة.

وصعدت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 6610 سهم، 40 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 22 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، 4 آلاف سهم، 5968 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة متربطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 481 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة أميرالد للاستثمار العقاري 225 سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة لشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مطاحن وسط وغرب الدلتا، سماد مصر (إيجيفرت)، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 2000 سهم، 43 ألف سهم، 28.2 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 1000 سهم.

قررت تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على أسهم دايس للملابس الجاهزة، أسمنت سيناء، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو.

المصرية للمشروعات السياحية

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية لعدد 361.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 805.6 مليون جنيه.