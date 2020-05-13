شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى 29سنتا ليسجل 21.54 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويت 29 سنتا ليبلغ 21.54دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 21.25دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وذلك وفقا لوكالة كونا، فيما تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل مخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من الإصابات بفيروس كورونا في دول تخفف إجراءات العزل العام، مما قد يؤدي إلى تجدد قيود على التنقل، بينما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ما زالت ترتفع.

وطغت المخاوف على دعوة أخرى صادرة عن السعودية لزيادة تخفيضات الإنتاج لموازنة السوق في أعقاب تراجع الطلب بسبب الفيروس، بعد أن قالت أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنها تعتزم تعزيز تخفيضات الإنتاج مجددا وفقا لرويترز.

وانخفض خام برنت 40 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 29.58 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.4 بالمئة إلى 25.68 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 6.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

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وبدأ تحالف أوبك + الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في تنفيذ خفض في إنتاج الخام يصل إلي9.7مليون برميل يوميا منذ الأول من مايو الجاري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلفا، وهو ما ساعد مع بعض العلامات المبكرة لاستعادة الطلب على الخام في تخفيف المخاوف بشأن نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم.

وأعلنت الكويت عن خفضا جديدا لإنتاج النفط بواقع 800ألف برميل يوميا يُنفذ في يونيو فضلا عن التخفيضات التي جرى الاتفاق عليها بالفعل بموجب اتفاق أوبك+. وتخطط أوبك+ لخفض الإنتاج بحجم قياسي يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو.

وأعلن وزيرا الطاقة السعودي والروسي في بيان مشترك أنهما يشعران بالرضا إزاء المؤشرات الأخيرة على تحسن المؤشرات الاقتصادية وعلى صعيد السوق، وأجرا وزيرا الطاقة السعودي والروسي محادثة هاتفية بشأن تطورات سوق النفط، وأكدا وزيرا الطاقة السعودي والروسي الالتزام بتحقيق استقرار السوق والتعجيل بإعادة توازن السوق النفطية.