شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عمان 93سنتا ليسجل32.42دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 32.42دولار وأفادت بورصة دبى للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 93 سنتا مقارنة بسعر أمس الذى بلغ 31.49 دولار للبرميل ، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر مايو الجاري بلغ 34.85 دولارًا للبرميل منخفضًا بمقدار 19.77دولارًا مقارنة بسعر تسليم شهر ابريل الماضي وذلك وفقا لوكالة الانباء العمانية.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل مخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من الإصابات بفيروس كورونا في دول تخفف إجراءات العزل العام، مما قد يؤدي إلى تجدد قيود على التنقل، بينما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ما زالت ترتفع وفقا لرويترز .

وطغت المخاوف على دعوة أخرى صادرة عن السعودية لزيادة تخفيضات الإنتاج لموازنة السوق في أعقاب تراجع الطلب بسبب الفيروس، بعد أن قالت أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنها تعتزم تعزيز تخفيضات الإنتاج مجددا وفقا لرويترز.

وانخفض خام برنت 40 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 29.58 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء.

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ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.4 بالمئة إلى 25.68 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 6.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وبدأ تحالف أوبك + الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في تنفيذ خفض في إنتاج الخام يصل إلي9.7مليون برميل يوميا منذ الأول من مايو الجاري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلفا، وهو ما ساعد مع بعض العلامات المبكرة لاستعادة الطلب على الخام في تخفيف المخاوف بشأن نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم.

وأعلن وزيرا الطاقة السعودي والروسي في بيان مشترك أنهما يشعران بالرضا إزاء المؤشرات الأخيرة على تحسن المؤشرات الاقتصادية وعلى صعيد السوق، وأجرا وزيرا الطاقة السعودي والروسي محادثة هاتفية بشأن تطورات سوق النفط، وأكدا وزيرا الطاقة السعودي والروسي الالتزام بتحقيق استقرار السوق والتعجيل بإعادة توازن السوق النفطية.