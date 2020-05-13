شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد اند بورز يفتح على هبوط بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند الفتح اليوم الأربعاء مع تحذير جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من ركود ممتد بسبب فيروس كورونا وتبديده التكهنات بشأن أسعار فائدة أقل من الصفر. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 62.62 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة إلى 23702.16 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 6.05 نقطة أو 0.21 بالمئة ليسجل 2864.07 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.49 نقطة أو 0.04 بالمئة ليصل إلى 9006.05 نقطة.

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