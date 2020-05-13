شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي التنموية القابضة" تعتزم الاستحواذ على 50% من "الظاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة "ADQ" - إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسية غير النفطية لاقتصاد إمارة أبوظبي - عن التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على 50 % من شركة "الظاهرة"، إحدى أبرز الشركات العاملة في المجال الزراعي والمتخصصة في منتجات الأعلاف والسلع الغذائية الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، اليوم الأربعاء - أن عملية الاستحواذ - الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة - ستساهم في توسيع نطاق استثمارات "القابضة" - ADQ - وتعزيزها في مجال الأغذية الزراعية، والتي تتضمن أيضا استثماراتها في كلٍ من شركة "أغذية" ش.م.ع. وشركة "الفوعة" وشركة "سلال".

يذكر أن شركة "الظاهرة"، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها، تتخصص بزراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية وإدارة سلسلة الإمداد بكافة مراحلها.

وتتواجد "الظاهرة" في أكثر من 20 دولة وتلبي منتجاتها احتياجات أكثر من 45 سوقا حول العالم، كما يعمل بالشركة خمسة آلاف موظف.

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من جانبه .. قال الرئيس التنفيذي لـ "القابضة" محمد حسن السويدي، "إن مجال الزراعة والأغذية يحظى بأهمية استراتيجية في"القابضة" نظرا لتسارع نموه ومساهمته في تحقيق الأجندة الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي".

وأضاف أن شركة "الظاهرة" تمكنت منذ تأسيسها بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1995 من تحقيق النمو لتصبح شركة عالمية متخصصة في إنتاج الأغذية والأعلاف، كما تعد الشركة ركيزة محورية في مسيرة الأمن الغذائي لإمارة أبوظبي ولدولتنا بشكل عام.

وتابع السويدي،أن "الظاهرة" سوف تساهم في تكثيف جهودنا الحالية الهادفة إلى توسيع نطاق أعمال "القابضة" /ADQ/ بمجال إنتاج الأغذية وتوزيعها .. وفي الوقت ذاته، فإن استثمارنا في "الظاهرة" سيمكنها من توسعة نطاق أعمالها وحضورها، كما سيدعم أهداف إمارة أبوظبي التي تسعى إلى تنويع مصادر الغذاء، لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الأغذية".