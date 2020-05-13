شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف مصرفى يضم البنك الأهلى يرتب قرضا لشركة عقارية بقيمة 650 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من خلال تحالف مصرفى، مكون من "البنك الأهلي المصري"، كوكيل ومرتب رئيسي أولي للقرض، و"البنك المصري الخليجي"، و"بنك الاستثمار العربي"، بصفتهم مرتبين رئيسيين أوليين، تم توقيع عقد قرض مشترك متوسط الأجل قيمته 650 مليون جنيه لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية.

عقب التوقيع، صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري ان ترتيب هذا القرض المشترك الممنوح يأتي دعما من تحالف البنوك المشاركة للقطاع العقاري ، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع و سعيها لزيادة حجم الاستثمارات به، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لكي تفي بمتطلبات الشركات الساعية لاقتناص فرص استثمارية داخل السوق المصرية.

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وأشار عكاشة، إلى أن القطاع العقاري يعد من القطاعات التى يرتبط به الكثير من الأنشطة الاقتصاديه الأخرى والخدمات المكملة مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

كما أكد يحيي اأو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى على تحقيق قطاع التطوير العقاري أهداف الدولة فى التنمية، وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذلك توفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف شريف رياض رئيس مجموعة الشركات الكبري والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن مدة القرض تصل إلي سبع سنوات وينقسم إلي شريحتين بالجنيه المصري، حيث يبلغ الحد الاقصي للشريحة الأولي مبلغ 530 مليون جنيه، يتم من خلالها تمويل المباني الإدارية والتجارية، بينما يصل الحد الأقصي للشريحة الثانية إلى 120 مليون جنيه، يتم توجيهها لتمويل الفندق، وتتوزع حصص البنوك بواقع مبلغ 300 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري، ومبلغ 260 مليون جنيه مصري للبنك المصري الخليجي، ومبلغ 90 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.