شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: 102 دولة طلبت مخصصات مالية من صندوق النقد لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد نجم، الخبير الاقتصادى، أن صندوق النقد الدولى خصص من 100 مليار دولار إلى تريليون دولار، لدعم ومساعدة الدول التي تأثرت من أزمة تفشى فيروس كورونا خلال الفترة الراهنة، وتقديم كافة القروض والمساعدات التي تطلبها الدول لمواجهة هذا الفيروس المستجد.

وقال الخبير الاقتصادى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن كل دول العالم تأثرت بشكل سلبى من تفشى فيروس كورونا، موضحا أن صندوق النقد الدولى تسلم طلبات من 102 دولة تطلب قرضا لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، موضحا أن الصندوق وافق على 40 طلب وأعلن منحهم المخصصات المالية التي يطلبونها.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن مصر كانت من الدول التي اتخذت إجراءات مبكرة في مواجهة فيروس كورونا على عكس العديد من الدول التي كانت ردود فعلها في مواجهة الفيروس متأخرة للغاية مما تسبب في تفاقم الأزمة داخلها.

وفى وقت سابق قال نائب محافظ البنك المركزي اليوم الأربعاء، إن البلاد تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار.

Advertisements

وبسؤاله عن تقرير لوكالة بلومبرج عن أن مصر ستطلب خمسة مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي وأربعة مليارات دولار من مصادر أخرى ليصل الإجمالي إلى تسعة مليارات دولار، قال رامي أبو النجا لقناة العربية الإخبارية إن الرقم قريب من ذلك.

وكان قد قال مصدر مسئول بالبنك المركزى، فى وقت سابق أن مصر تسلمت مبلغ 2.77 مليار دولار قيمة التمويل السريع الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القرض يمثل حزمة "أداة التمويل السريع" التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما تتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، ولا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل.