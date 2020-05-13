شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة أمريكية لبريطانيا فى محادثات التجارة الثنائية: نحن أو الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضغط الحكومة الأمريكية بشكل خاص على المملكة المتحدة في محادثات التجارة الثنائية للاختيار بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لصحيفة الجارديان، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى إدراج بند يسمح لها بالتراجع عن أجزاء من الصفقة إذا توصلت بريطانيا إلى اتفاقية تجارية مع دولة أخرى لم توافق عليها الإدارة الأمريكية.

لم يشر البند المقترح إلى الصين على وجه التحديد ، ولكن يرى دبلوماسيون بريطانيون في واشنطن أنها تهدف إلى أن تكون طريقة لإعاقة العلاقات البريطانية الصينية الوثيقة.

وقد اعتبرتها المملكة المتحدة معادلة للضغط العام الذي كانت الولايات المتحدة تفرضه على بريطانيا حتى لا تتوصل إلى اتفاق مع Huawei لتوفير شبكة اتصالات 5G البريطانية.

ووفقا للتقرير يتركز معظم الجدل الدائر في المحادثات التجارية حتى الآن على أسعار الأدوية ومعايير الغذاء والضرائب الرقمية.

ويستند البند المقترح إلى المادة 30 من الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي يحظر الاقتصادات غير السوقية على الرغم من أن المملكة المتحدة لا تعارض رسميًا مثل هذه البنود ، فإن الدبلوماسيين البريطانيين قلقون من أنها في السياق الحالي ستعطي الولايات المتحدة نفوذًا واسع النطاق وغير متوازن على سياسة المملكة المتحدة تجاه الصين.

يشعر الدبلوماسيون في بريطانيا بالقلق على نطاق أوسع من أن تصميم ترامب على استخدام تفشي كورونا كعصا سياسية للتغلب على الصين وتأمين إعادة انتخابه، سيضع حكومة المملكة المتحدة تحت ضغط خارجي

وقال المستشار السابق جورج أوزبورن ان تعدد الأطراف هي طريقة للتعاون بين البلدان لتحقيق أهداف مشتركة وذكر أوزبورن أنه عندما كان مستشارًا رافق جونسون الذي كان في ذلك الوقت عمدة لندن ، في رحلة إلى الصين وفهم تمامًا الحاجة إلى التعاون مع بكين.

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وقال احد الخبراء: "يبدو أن حكومة الولايات المتحدة ترغب في استخدام الوباء لفصل الصين عن الاقتصاد العالمي ، والتصنيع البري وإعادة تصميم الاقتصاد العالمي ، لإعادة ترتيب أولوياتها حول الأمن بينما تقول أنه لا يمكن أن يكون لديك الصين كجزء من النظام بسبب سلوكهم.

ونقل عن مسؤول في وزارة الخارجية: "إن الاستراتيجية ليست مغادرة الاتحاد الأوروبي ومعرفة أن الولايات المتحدة تضع جدول الأعمال وأن المملكة المتحدة مرتبطة بامريكا بسبب صفقة تجارية."

يعتقد بعض المسؤولين في المملكة المتحدة أنه لا تزال هناك ميزة في أن تحاول الإدارة التوصل إلى اتفاق أولي مبدئي مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، بحجة أنها ستضغط على الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة بحلول نهاية الصفقة.

كما أنهم يعتقدون أن احتمال إبرام صفقة بريطانية يمكن استخدامه كوسيلة ضغط لإقناع ترامب بتبني نهج أكثر تعددية تجاه أزمة كورونا.