شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك" تخفض تقديراتها بشأن نمو الطلب والمعروض من النفط العالمي في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط الخام في 2020، كما توقعت تراجع المعروض من الخام في الأسواق نتيجة التأثير السلبي لتدني الأسعار على الإنتاج بمختلف أنحاء العالم .

وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم الاربعاء، قلصت المنظمة النفطية توقعاتها بشأن نمو الطلب على الخام خلال العام الجاري بمقدار 2.23مليون برميل يوميا عن تقديراتها السابقة الصادرة، حيث قالت إن الطلب على النفط سيتراجع بمقدار 9.07 مليون برميل يوميا هذا العام بدلا من 6.09 مليون برميل وهو الرقم المقدر في تقرير شهر إبريل .

كما توقعت المنظمة انخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء بها بمقدار 3.5 برميل يوميا ليصل متوسط إجمالي الانخفاض المسجل في 2020 الي 61.5 مليون برميل يوميا.

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وعدلت منظمة ”اوبك ” توقعاتها بشأن نمو المعروض الامريكي من النفط الخام بانخفاض 1.3 مليون برميل في اليوم، لإظهار انخفاض قدره 1.4 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي، وتوقعت انخفاضا أيضا في الإمدادت بكندا بواقع 300 برميل يوميا والبرازيل بمقدار 100 الف برميل يوميا.

وقد أقر منتجو النفط بداية شهر مايو الجاري تخفيضات هى الأكبر على مستوى انتاج الخام من أجل دعم الأسعار التي شهدت تراجعات قياسية غير مسبوقة نتيجة انهيار الطلب على الخام الناجم عن تدابير الاغلاق المتبعة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.