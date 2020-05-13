شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 51 مليون دولار زيادة بصادرات مصر من الوقود فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية من الوقود ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير الماضى، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية من الوقود نحو 637 مليونا و784 ألف دولار، مقابل 586 مليون دولار خلال فبراير من العام الماضى 2019، بزيادة بلغت نحو 51 مليونا و776 ألف دولار.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد كانت الصادرات المصرية من البترول موزعة بين عدة بنود ومن أهمها، الصادرات من البترول الخام وبلغت 92 مليونا و589 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 206 ملايين و345 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019، وذلك بتراجع بلغ نحو 113 مليونا و756 ألف دولار.

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وتضمنت قائمة أيضا، الصادرات من المنتجات البترولية وبلغت قيمتها 195 مليونا و81 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 253 مليونا و272 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019، بتراجع بلغ نحو 58 مليونا و191 ألف دولار، بالإضافة إلى الصادرات من الفحم بأنواعه وبلغت نحو مليونى و192 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 4 ملايين و152 ألف دولار فى نفس الشهر من العام الماضى 2019، بتراجع قيمته مليون و960 ألف دولار.

وبلغ إجمالى قيمة الصادرات الوطنية نحو 2 مليار و693 مليون دولار، مقابل 2 مليار و609 مليون دولار فى شهر فبراير من عام 2019، بزيادة بلغت 84 مليون دولار.

وتضمنت قائمة الصادرات الوطنية الصادرات القطن نحو 15 مليون دولار، مقابل 22 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 6 ملايين دولار.