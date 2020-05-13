شكرا لقرائتكم خبر عن البورصات العربية.. تخفيف إجراءات العزل يدعم دبى وأبوظبى الأول يهبط بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غلقت بورصة دبي على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد المزيد من تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الإمارة، لكن مؤشر بورصة أبوظبي تأثر بسهم بنك أبوظبي الأول على خلفية انكشافه على شركة فينيكس لتجارة السلع الزراعية التي تجري تصفيتها.

فقد ذكرت وسائل إعلام رسمية أن دبي، المركز التجاري والسياحي في دولة الإمارات، سمحت بإعادة فتح الحدائق العامة ولنزلاء الفنادق بدخول الشواطئ، إذ ترفع الإمارة تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وصعد مؤشر دبي الرئيسي 1.5 بالمئة، إذ زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.1 بالمئة. وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي، الذي يعمل وفقا لشريعة الإسلامية، 2.4 بالمئة.

ونزل مؤشر أبوظبي 1.8 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول 3.8 بالمئة. وأعلن أكبر بنوك البلاد اليوم أن انكشافه على فينيكس كوموديتيز وكيانات ذات صلة يبلغ 73.2 مليون دولار.

وهذا أكبر حجم انكشاف يعلنه بنك إماراتي حتى الآن على المجموعة التي يجري تصفيتها بعد تراكم خسائر تداول محتملة تزيد على 400 مليون دولار، وذلك بحسب وثيقة أعدها القائمون على التصفية واطلعت عليها رويترز.

وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 بالمئة ليواصل مكاسبه التي تحققت في الجلسة السابقة. وأضاف سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2 بالمئة. وأعلن مصرف الراجحي تحقيق صافي ربح 2.38 مليار ريال (633.65 مليون دولار) في الربع الأول، انخفاضا من 2.57 مليار ريال قبل عام. ولكن صافي الربح كان أعلى من الربع السابق.

وارتفع سهم أرامكو السعودية 0.2 بالمئة. وبالأمس، أعلنت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم انخفاض صافي ربح الربع الأول 25 بالمئة، وهو ما عزته إلى هبوط أسعار الخام. ونزل مؤشر قطر واحدا بالمئة. وانخفضت غالبية الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم بنك قطر الوطني الذي خسر 1.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشر المصري 1.8 بالمئة مع نزول معظم الأسهم القيادية. وهبط سهم السويدي إلكتريك 8.8 بالمئة عقب انخفاض صافي ربح الربع الأول بأكثر من 50 بالمئة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

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السعودية.. صعد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6721‭‭ ‬‬نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 1.8 بالمئة إلى 4059 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 1.5 بالمئة إلى 1921 نقطة.

قطر.. فقد المؤشر واحدا بالمئة ليبلغ 8802 نقطة.

مصر.. نزل المؤشر 1.8 بالمئة إلى 10396 نقطة.

البحرين .. تراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1232 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3447 نقطة.

الكويت.. خسر المؤشر 1.6 بالمئة مسجلا 5035 نقطة.