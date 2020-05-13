شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بتحقيق الاستقرار بسوق النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزيرا النفط السعودي والروسي اليوم الأربعاء إن بلديهما ملتزمتان بتحقيق الاستقرار في سوق النفط وتسريع إعادة التوازن للسوق.

وذكر الوزيران في بيان مشترك إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تحدث مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك هاتفيا في إطار المشاورات المستمرة بينهما بشأن تطورات سوق النفط، وذلك وفقاً لوكالة رويترز.

وأشار الوزيران على أن العلامات على التحسن في مؤشرات الاقتصاد والسوق في الآونة الأخيرة، وبخاصة نمو الطلب على النفط وتراجع المخاوف بشأن حدود التخزين مع بدء عدة بلدان في أنحاء العالم الخروج من إجراءات العزل العام المشددة، كلها أمور تدعو للتفاؤل.

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وأبدت المملكة العربية السعودية، في نهايات الشهر الماضي، استعدادها لاتخاذ أية إجراءات إضافية بالمشاركة مع أوبك بلس والمنتجين الآخرين لضبط أوضاع السوق النفطي.

ومن جهتها، قالت روسيا في الوقت نفسه إنه من الممكن إجراء اتصالات بين كبار المنتجين في العالم لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج إذا اقتضت الضرورة بعدما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جراء الإنتاج الزائد والانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن جميع الآليات موجودة لمتابعة مواقفنا مع الشركاء في هذا الاتفاق (بين منتجي أوبك+)، مضيفا أنه يمكن تنظيم اتصالات إذا اقتضت الحاجة.