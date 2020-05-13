شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتحول للارتفاع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول النفط الخام للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد تراجعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،وذلك قبيل صدور التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،والذي يتضمن البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.9% إلى مستوي 26.56$ ،من مستوى الافتتاح عند 25.80$، وسجل أدنى مستوي عند 25.55$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.6% ، بعد تعهد منتجي أوبك إجراء تخفيضات إضافية خلال حزيران/يونيو لدعم السوق.

Advertisements

يترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 4.1 مليون برميل ، فى الزيادة السادسة عشر أسبوعيا على التوالي.

وبالنسبة لمخزونات البنزين فقد انخفضت الأسبوع السابق بنحو 3.2 مليون برميل يوميا ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، فى علامة إيجابية لبدء تعافي مستويات الاستهلاك المحلي فى الولايات المتحدة.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بمقدار 200 ألف برميل ، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 11.9 مليون برميل يوميا ،و الذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.