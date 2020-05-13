شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبتعد عن ذروة 3 أسابيع قبيل تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، ليبتعد عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ، والتي من المرجح أن توفر أدلة جديدة حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية إلى المنطقة السلبية.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.3 % إلى مستوى 99.73 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.09 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 100.44 نقطة.

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حذر مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فى الولايات المتحدة "أنتوني فوسي" الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء من أن تخفيف قيود العزل الصحي وإعادة فتح الاقتصاد ، قد يؤدي إلى تفشي المرض من جديد.

وأضاف فوسي أن اللقاح سيكون ضرورياً لوقف انتشار الفيروس التاجي ،ولكنه أشار إلى أنه سيكون هناك بعض الوقت قبل أن يصبح اللقاح قابلا للاستخدام.

بحلول الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول فى ندوة عبر الإنترنت ينظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ،من المتوقع أن يركز الحديث عن القضايا الاقتصادية الحالية ،والمرجح أن توفر تلك التصريحات توقعات عن مدى تدهور أكبر اقتصاد فى العالم ، وعن احتمالات مستقبل السياسة النقدية الأمريكية و أسعار الفائدة السلبية.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حث يوم الثلاثاء مجلس الاحتياطي الاتحادي بالاعتماد على أسعار الفائدة السلبية ،وفى الأسبوع الماضي ،بدأت أسواق المال الأمريكية فى تسعير فرص أسعار الفائدة السلبية خلال هذا العام.