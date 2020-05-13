شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل تجدد المخاوف حول جائحة فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل تجدد المخاوف حول جائحة فيروس كورونا ، خاصة احتمالات اندلاع موجة ثانية من عدوي الفيروس التاجي ،وتحذير فى الولايات المتحدة حيال التسرع فى إعادة فتح الاقتصاد.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ،بفضل مكاسب كبيرة لقطاع الاتصالات ،وفقد المؤشر فى الجلسة السابقة نسبة 0.4% ،بعد ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين وكوريا الجنوبية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا حتى الآن فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3% ، بفعل مخاوف ضعف المبيعات ضمن تداعيات فيروس كورونا.

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تجددت المخاوف بالأسواق الأوروبية حيال جائحة فيروس كورونا ، بعد ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس التاجي فى بعض الدول الأسيوية بعد تخفيف إجراءات العزل ، وإمكانية تكرر ذلك فى أوروبا بعد إعادة فتح بعض الاقتصادات الكبرى جزئيا.

فى الولايات المتحدة ، حذر مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية "أنتوني فوسي" الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء من أن تخفيف قيود العزل الصحي وإعادة فتح الاقتصاد ، قد يؤدي إلى تفشي المرض من جديد.

وأضاف فوسي أن اللقاح سيكون ضرورياً لوقف انتشار الفيروس التاجي ،ولكنه أشار إلى أنه سيكون هناك بعض الوقت قبل أن يصبح اللقاح قابلا للاستخدام.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 2.05% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل مخاوف اندلاع موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.4% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.4% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.8% ، فى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 1.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.