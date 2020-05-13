شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الارتفاع استنادا على تراجع الدولار قبل تصريحات جيروم باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,706.57$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,701.88$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,699.06$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد مخاوف بشأن احتمالات اندلاع موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 100.44 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار قبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عن القضايا الاقتصادية الحالية ،والمرجح أن توفر توقعات عن مدى تدهور أكبر اقتصاد فى العالم ،وعن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة السلبية.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حث يوم الثلاثاء مجلس الاحتياطي الاتحادي بالاعتماد على أسعار الفائدة السلبية ،وفى الأسبوع الماضي ،بدأت أسواق المال الأمريكية فى تسعير فرص أسعار الفائدة السلبية خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 2.59 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1083.66 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.