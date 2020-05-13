شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين يعقدون غداً اجتماعهم الاستثنائي الافتراضي الثاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:55 مساءً, 13 مايو 2020 م المناطق - واس تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين يوم غدٍ الاجتماع الوزاري الاستثنائي الثاني الافتراضي للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.

وسيطّلع وزراء مجموعة العشرين للتجارة والاستثمار على التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار (TIWG) منذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي الأول لمجموعة العشرين الذي عقد بتاريخ 30 مارس، كما سيناقش الوزراء بالتحديد “الإجراءات المقترحة من قبل مجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة كوفيد –19”.

وتهدف هذه الإجراءات المصممة إلى التخفيف من تأثير الوباء على المدى القصير؛ ودعم إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي على المدى الطويل.

وسيرأس الاجتماع معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وذلك بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org

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