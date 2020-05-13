طيران الإمارات تعلن استئناف رحلات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات بداية من 21 مايو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طيران الإمارات

أعلنت شركة "طيران الإمارات" اليوم الأربعاء عن استئناف خدمات الركاب المنتظمة إلى تسع وجهات اعتبارا من 21 أيار/مايو.

ووفقا لبيان للشركة فإن الوجهات هي لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

كما ستتيح الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم بين المملكة المتحدة وأستراليا عبر دبي.

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وأعرب عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عن ارتياحه للتمكن من استئناف خدمات الركاب المنتظمة إلى الوجهات المعلنة، وتوفير مزيد من الخيارات أمام العملاء للسفر من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المدن، وكذلك بين المملكة المتحدة وأستراليا.

وقال :"نحن نعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات لاستئناف العمليات إلى وجهات أخرى. وقد اتخذنا إجراءات إضافية في المطار بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالتعقيم والتباعد الاجتماعي".