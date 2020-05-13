الاقتصاد

وزيرا الطاقة السعودى والروسى يؤكدان الالتزام بتعجيل إعادة توازن سوق النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزيرا الطاقة السعودي والروسي في بيان مشترك أنهما يشعران بالرضا إزاء المؤشرات الأخيرة على تحسن المؤشرات الاقتصادية وعلى صعيد السوق، وأجرا وزيرا الطاقة السعودي والروسي محادثة هاتفية بشأن تطورات سوق النفط، وأكدا  وزيرا الطاقة السعودي والروسي الالتزام بتحقيق استقرار السوق والتعجيل بإعادة توازن السوق النفطية.

وفى وقت سابق أفادت وكالة الأنباء ، اليوم الأربعاء، أن الحكومة دعت دول أوبك وروسيا وغيرها من الدول المنتجة التي تشكل المجموعة المعروفة باسم أوبك+ إلى الالتزام بنسب الخفض المحددة لإنتاج النفط "وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية".

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ونقل البيان عن الحكومة القول، إن السعودية ملتزمة بدعم استقرار أسواق النفط العالمية.

 

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