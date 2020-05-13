بيان: السعودية وروسيا تقولان إنهما ملتزمتان بتحقيق استقرار سوق النفط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزيرا النفط السعودي والروسي في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن بلديهما ملتزمان بتحقيق الاستقرار في سوق النفط وتسريع إعادة التوازن للسوق.

وقال البيان إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تحدث مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك هاتفيا في إطار المشاورات المستمرة بينهما بشأن تطورات سوق النفط.

وقال الوزيران "تسعدنا أيضا العلامات في الآونة الأخيرة على التحسن في مؤشرات الاقتصاد والسوق، وبخاصة نمو الطلب على النفط وتراجع المخاوف بشأن حدود التخزين مع بدء عدة بلدان في أنحاء العالم الخروج من إجراءات العزل العام المشددة".