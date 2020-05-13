شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تبدأ فى تسليم كارت "ميزة" لمستحقى منحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهيئة القومية للبريد، فى تسليم كارت ميزة الموحد علي مستحقى منحة العمالة غير المنتظمة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيمة 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على ثلاثة أشهر، وذلك مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لليوم السابع. فيما تنتهى غدا الهيئة من صرف الدفعة الأولى للمنحة للمتخلفين عن الحصول عليها بموعدها.

وكشف مسؤول بالهيئة عن بدء تسليم كارت "ميزة" الموحد علي مستحقى المنحة منذ يومين، وكان قد تم تسليم المستحقين قبل هذا الموعد بطاقة EasyPay الخاصة بالبريد و التي سيتم إرسال المنحة من خلالها أيضا، إلا أنه أوضح إن جميع الشرائح أو الفئات التي تصرف حاليا أو التى ستنضم لمستحقى منحة العمالة غير المنتظمة سيتم تسليمهم بطاقة كارت ميزة فقط وليس "ايزى باى".

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد طالب كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة ، وبطاقة الرقم القومي ، وصورة ضوئية منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

وأوضح وزير القوي العاملة، أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف ، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلي اليمين ، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

Advertisements

ولفت الوزير إلي أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سوف يقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلي 2 مليون ، و37 ألفا ، و324 مستحقاً ، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولي بالكامل إلي مليار و18مليون و662 ألف جنيه ، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.

من جهة أخرى تتيح بطاقات "Easy Pay"، للعملاء إمكانية الشراء عبر الإنترنت من جميع الأسواق فى مصر والعالم، وتتميز هذه البطاقات باحتوائها على محفظة مالية للعميل يمكن ربطها بالهاتف المحمول واستخدامها فى عمليات الدفع من خلال خاصية "QR CODE"، وذلك باستخدام تطبيق "Scan to pay" من الهاتف المحمول.

وتهدف البطاقة إلى تسهيل المعاملات المالية، والدفع بدون استخدام النقدية أو بطاقات الائتمان، ويمكن من خلاله سداد جميع الفواتير وشحن رصيد التليفون ودفع مصاريف الجامعات، بالإضافة إلى استقبال وإرسال الحوالات المالية على الهاتف المحمول، ويمكن للمواطن الذهاب إلى مكتب بريد لاستخراجها بقيمة 25 جنيها ويستوجب التأكد من صحة بيانات العميل من بطاقته الشخصية.