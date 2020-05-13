شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: مصر تجرى محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة ثانية من الدعم المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب محافظ البنك المركزى، اليوم الأربعاء، لقناة العربية، إن مصر تجرى محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة ثانية من الدعم المالى.

وكان قد قال مصدر مسئول بالبنك المركزى، فى وقت سابق أن مصر تسلمت مبلغ 2.77 مليار دولار قيمة التمويل السريع الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القرض يمثل حزمة "أداة التمويل السريع" التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما تتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، ولا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل.

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