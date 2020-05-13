شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.55%..وتراجع أرباح "الراجحي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% رابحاً 36.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6721.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.82% خاسراً 340.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6723.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.6 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال.

وارتفع 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 8.76%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.95%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.24%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.46%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.13%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.27%.

وارتفع 119 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مسك"، بنسبة 10%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 9.09%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.69%، فيما تراجع 63 سهماً على رأسها سهم "ساب" بنسبة 6.13%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 5.54%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 4.99%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 388.5 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلن مصرف الراجحي، عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2020، وحقق المصرف إجمالى دخل العمولات الخاصة وبلغ 4.3 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 4.1%، وبلغ صافي الربح 2.4 مليار ريال خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 2.6 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 7.32%، وبلغ إجمالي الموجودات 391.9 مليار ريال مقابل 363.1 مليار ريال.

وأرجع المصرف، في بيان لبورصة السعودية، اليوم الأربعاء، سبب انخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 29%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 389 مليون ريال إلى 693 مليون ريال بنسبة 78%، وفى المقابل ارتفع دخل العمليات بنسبة 7%، نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية وأرباح صافي عملات أجنبية قابل ذلك انخفاض في دخل العمليات الأخرى