الاقتصاد

الخسائر الاقتصادية تجبر خطوط قطر الجوية على مخاطبة إيرباص لتأجيل طلبيات طائرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء، قوله إن شركته تجري محادثات مع إيرباص وبوينج لتأجيل طلبيات طائرات لعدة سنوات.

وصرح أكبر الباكر لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست "نجري مفاوضات معهما (الشركتين). لذا لا أريد التحدث عن ذلك. نعم سوف تؤجل لعدة سنوات ".

وذكرت الصحيفة أن شركة الطيران مستعدة أيضا لتقديم رأسمال لكاثاي باسيفيك التي تمتلك فيها حصة 9.99 بالمئة.

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ولم يذكر التقرير عدد الطائرات التي تشملها مساعي الشركة للتأجيل ومدة هذا التأجيل. ولكنه ذكر أن الخطوط القطرية طلبت أكثر من 200 طائرة من الشركتين.

ويوم الاثنين، صرح الباكر لرويترز بأن تعافي الطلب على السفر العالمي من جائحة قد يستغرق ما يصل لأربع سنوات مضيفا أن الشركة قد تخفض أسطولها بمقدار الربع. 

 

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