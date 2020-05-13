شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتفق مع شركات النفط العالمية على خفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسؤولو نفط عراقيون رويترز اليوم الأربعاء، أن العراق اتفق مع شركات النفط العالمية التي تقوم بتشغيل خمسة من حقوله النفطية الجنوبية العملاقة على خفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا.

وقال المسؤولون إن العراق سيخفض أيضا إنتاج النفط من حقول أخرى يديرها بمفرده مما يرفع إجمالي التخفيضات إلى 700 ألف برميل يوميا. ويبلغ الخفض المستهدف في إنتاج العراق النفطي بموجب اتفاق أوبك+ 1.06 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو. Advertisements

كما قالت مصادر مطلعة بقطاع النفط إن عميلا أوروبيا واحدا على الأقل وعميلين في آسيا سيحصلون على إمدادات نفطية أقل من العراق في شهر يونيو مع خفض ثاني أكبر منتج في أوبك جزءا من إنتاجه.

وستُخفض مخصصات خام البصرة لشركة النفط الأوروبية الكبرى توتال بأكثر من 25 بالمئة في يونيو ولبهارات بتروليوم الهندية بنحو 25 بالمئة.

كما أُبلغت جي.إس كالتكس الكورية الجنوبية أنها ستتسلم كميات أقل في يونيو. وتخلف العراق عن منتجين آخرين شاركوا في اتفاق عالمي لخفض الإنتاج ولم يجر تخفيضات في مايو.