شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتفق مع شركات النفط العالمية على خفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسؤولو نفط عراقيون رويترز اليوم الأربعاء، أن العراق اتفق مع شركات النفط العالمية التي تقوم بتشغيل خمسة من حقوله النفطية الجنوبية العملاقة على خفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا.
وقال المسؤولون إن العراق سيخفض أيضا إنتاج النفط من حقول أخرى يديرها بمفرده مما يرفع إجمالي التخفيضات إلى 700 ألف برميل يوميا.
ويبلغ الخفض المستهدف في إنتاج العراق النفطي بموجب اتفاق أوبك+ 1.06 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.
كما قالت مصادر مطلعة بقطاع النفط إن عميلا أوروبيا واحدا على الأقل وعميلين في آسيا سيحصلون على إمدادات نفطية أقل من العراق في شهر يونيو مع خفض ثاني أكبر منتج في أوبك جزءا من إنتاجه.
وستُخفض مخصصات خام البصرة لشركة النفط الأوروبية الكبرى توتال بأكثر من 25 بالمئة في يونيو ولبهارات بتروليوم الهندية بنحو 25 بالمئة.
كما أُبلغت جي.إس كالتكس الكورية الجنوبية أنها ستتسلم كميات أقل في يونيو. وتخلف العراق عن منتجين آخرين شاركوا في اتفاق عالمي لخفض الإنتاج ولم يجر تخفيضات في مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يتفق مع شركات النفط العالمية على خفض الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.