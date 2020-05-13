لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 11 منطقة في القاهرة

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 11 منطقة، لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة المقبل، وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الانقطاع نظراً لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم المتعارض مع اعمال كبارى شارع بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون، مما يترتب عليه قطع المياه في مناطق (دار السعادة – شارع السباق ومتفرعاته – شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر – منطقة السبع عمارات – شارع النزهة – ميدان صلاح الدين – مستشفى جوهر – شارع أسوان – شارع هارون – شارع جلال الدين الدسوقى).

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.