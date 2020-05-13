صور.. رش وتطهير منشأت حكومية وخدمية وتحرير 14 مخالفة تموينية بالمنيا

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات من قرى وشوارع المركز خلال ساعات حظر تنقل المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لرش وتطهير الشوارع والمباني الحكومية والعامة، حيث تم رش وتطهير شوارع المركز والمباني الحكومية والخدمية.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ملوى، حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية الروضة، أسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة، تنوعت مابين محاضر نقص وزن تتراوح حوالي15 جرام في الرغيف، وعدم مطابقه الخبز للمواصفات، وعدم إعطاء بون، وعدم إعلان وتم اتخذ كافه الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

كما فضت الوحدة المحلية لمركز ملوى، سوق الثلاثاء بقريه الروضة ومنع أي تجمعات بالشوارع المجاورة للسوق وتم تفرقه جميع الباعة الجائلين ومنعهم من دخول السوق وتم عمل كردون أمني لجميع مداخل السوق لمنع أي تجمعات حرصا على سلامة المواطنين.

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كما نفذ مركز ملوى أعمال صيانة أعمدة الكهرباء على طريق الديروطية وشارع الشيخ ناصر بالمدينة.