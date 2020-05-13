شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قطاعات تهبط ببورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.31% خاسراً 62.33 ليغلق عند مستوى 4705.18 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.61% خاسراً 82.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5034.62 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% خاسراً 22.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4058.84 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.74%، خاسراً 29.46 نقطة ليغلق عند مستوى 3927.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 106.1 مليون سهم بقيمة 24.9 مليون دينار كويتى عبر 5948 صفقة، وتراجعت بورصة الكويت بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.48%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%.

وجاء سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.64%، يليه سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 9.66%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.64%، فيما تصدر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.32% ثم سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 6.38%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بنسبة 5.92%.

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وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى إف إتش المالية، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء، حيث تمت مناقشة التقارير الدورية، استراتيجية المجموعة، أمور داخلية أخرى، كما أعلنت المجموعة أنه ليس لديها انكشاف على مجموعة فونيكس.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أسمنت الخليج، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، وبلغ صافى الخسائر 28.9 مليون درهم مقابل صافي أرباح 1.5 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي قيمة الأصول 297.9 مليون درهم مقابل 302.1 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

فيما أعلنت شركة إعادة التأمين الكويتية عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة)، وذلك بما لا يتجاوز النسبة المحددة بالقانون والبالغة 10% ومن مصادر التمويل المتاحة في حقوق الملكية للشركة، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ الموافقة اعتباراً من 11 مايو وحتى 11 نوفمبر.