شكرا لقرائتكم خبر عن توى العالمية تعلن تسيير رحلات صيفية لـ 7 وجهات سياحية آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة توى أكبر منظمي الرحلات السياحية عن المناطق التى ستقدم لها رحلات صيفية، حيث أكدت أنها ستقدم فقط عطلات إلى وجهات آمنة تجتاز "الفحص الصحى".

وقال الرئيس التنفيذى لمجموعة TUI Group، فريدريش جوسن لصحيفة بيلد الألمانية أنه تم اختبار الفنادق فى مايوركا ويمكن فتحها على الفور واستضافة السياح، وبالمثل فإن اليونان وقبرص وكرواتيا وبلغاريا على استعداد جيد للسياحة الصيفية. وبالطبع النمسا والدنمارك ".

وأضاف إن منظمي الرحلات السياحية سيقدمون فقط عطلات للعملاء في البلدان "الآمنة"، لافتا إلى أن تلك الدول "على استعداد جيد" لموسم السياحة الصيفي. و قال: “لقد طورنا فحصًا صحيًا لجميع الوجهات السياحية ولن نقدم سوى العطلات في البلدان الآمنة.

كانت شركة توى TUI العالمية للسياحة قد أعلنت أمس عن خطة من عشر نقاط تكشف كيف تخطط لإدارة فنادقها بعد الإغلاق، حيث قال عملاق العطلات أن البوفيهات ستبقى عند الحد الأدنى، وسيتم حظر بطولات كرة القدم وسيتم تنظيف الغرف بعمق بعد أن أقام كل ضيف هناك. وأوضحت المجموعة العالمية فى بيان لها أنه سيتم تشجيع السياح على تسجيل الوصول في الفندق عبر الإنترنت وسيكون هناك إبعاد اجتماعي صارم. وفي الأماكن العامة مثل المطاعم أو الممرات أو الصالات الرياضية ، سيُطلب من جميع الموظفين الحفاظ على مسافة تتراوح بين 1.5 إلى مترين بينهم وبين الضيوف. كما سيتم تعديل وسائل الترفيه في فنادق TUI ، مع "الأحداث والرياضة والترفيه فقط التي تشمل عددًا صغيرًا من المشاركين وبدون إتاحة الاتصال الوثيق" مثل التنس أو الجولف ، مع عدم السماح بكرة القدم. وتقول TUI أن المعايير الجديدة سيتم تنفيذها في منتجعات Tui Blu و Robinson و Tui Magic Life بالإضافة إلى مشروعها المشترك وفنادقها الشريكة.