شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 1% بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط جماعي للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.02% خاسراً 90.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8801.70 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها العقارات، وبلغ حجم التداول 286.7 مليون سهم بقيمة 426.5 مليون ريال عبر تنفيذ 9867 صفقة، وتراجع 24 سهماً، فيما ارتفع 15 سهماً، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع النقل بنسبة 5.28%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.43%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.80%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.29%.

وفى سياق متصل أعلنت مورغان إستانلى، عن نتائج المراجعة النصف السنوية لمؤشرات MSCI، فيما يخص الشركة القطرية المدرجة، وتم إدخال كل من شركات أعمال القابضة بلدنا، قطر للتأمين لمؤشر MSCI للشركات الصغرى، فيما تم استبعاد شركتي قطر للتأمين، قطر لنقل الغاز المحدودة من المؤشر، وسوف تتم تطبيق نتائج المراجعة عند إغلاق السوق يوم 29 مايو الجاري.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، عن عدم اكتمال النصاب للجمعية العامة العادية وغير العادية الإلكترونية، وتم التأجيل للموعد الاحتياطي يوم الأحد الموافق 17 مايو، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عن طريق الاتصال المرئي.

Advertisements

فيما أعلن بنك قطر الأول، بأنه تقرر عقد مؤتمر علاقات المستثمرين، للإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول في 2020، وذلك يوم الخميس الموافق 14 مايو في تمام الساعة 1 ظهراً.

يذكر أن مواعيد الدوام الرسمى لبورصة قطر خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

وفترة التداول ستظل كما هى عليه دون تغيير، بحيث تكون تلك الفترة من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 31 مارس 2020، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 8.3 مليار ريال قطري مقابل 10.5 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض تقارب نسبته 20%.