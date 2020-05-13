شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: العقارات بصدارة المساهمين فى استثمارات الربع الثانى من 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم مساهمة القطاعات فى إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثانى من العام المالى 2019/2020، والتى شهدت ارتفاعا ملحوظا فى عدة قطاعات مختلفة خلال تلك الفترة، حيث تصدرت الأنشطة العقارية قائمة القطاعات التى استحوذت على حصة كبيرة من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الفترة المذكورة، وذلك بنسبة تصل إلى 19.1%، مقابل 16.1% فى الربع المماثل من العام المالى 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت 3%، يليها الاستثمارات المنفذة فى قطاع النقل والتخزين، حيث بلغت نسبة مساهمته بنحو 12.3% من إجمالى الاستثمارات المنفذة بزيادة طفيفة عن نسبة التنفيذ خلال الربع الثانى من العام المالى السابق 2018/2019، والذى سجل 12.1%.

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وضمت القائمة أيضا، مجموعة من القطاعات الأخرى، حيث ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الخدمات الأخرى من إجمالي الاستثمارات إلى 10.4% بالربع الثاني 19/20، مقابل 5.4% بالربع المماثل بالعام المالي السابق 18/19، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.6%، ثم قطاع الغاز الطبيعي بنسبة 9.4%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 7.4%، بالإضافة إلى قطاع التشييد والبناء بنسبة 5.8% ثم القطاع الزراعي بنسبة 4.3%.

وشهدت قطاعات أخرى مساهمات بسيطة، حيث سجل قطاع التعليم نسبة مساهم بلغت 2.5%، ثم الصرف الصحي بنسبة 2.4%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 2.1%، وقطاع الاتصالات بنسبة 2%، وقطاع الخدمات الصحية 1.8%، ثم البترول الخام بنسبة 1.7%، وأخيرا المعلومات بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من العام المالي 2019/2020.