شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: ارتفاع عدد السفن العابرة لقناة السويس بـ120 سفينة مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية ارتفاع عدد السفن العابرة خلال شهر مارس الماضى بشكل طفيف، حيث بلغ عدد السفن نحو 1232 سفينة، مقابل 1112 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019، بزيادة بلغت نحو 120 سفينة، بينما بلغ عدد ناقلات البترول العابرة خلال شهر مارس الماضى نحو 430 سفينة، مقارنة بنحو 477 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019، بتراجع طفيف بلغ 47 سفينة.

وتشير البيانات الواردة فى النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالى حمولة السفن خلال شهر مارس الماضى شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث سجلت نحو 101.1 مليون طن، مقابل 97.8 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت 3.3 مليون طن.

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وبالرغم من الزيادة المسجلة في شهر مارس الماضى، إلا أن إجمالى عائدات قناة السويس بلغ نحو 7.4 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى 2019، بتراجع بلغ مليار جنيه.

وشهدت الأسابيع الماضية عدة تقلبات شديدة، فيما يتعلق بأسواق النفط عالميا، نتيجة حالة عدم الاستقرار والتراجع غير المسبوق فى الطلب على النفط، والمترتبة على توقف النشاط الاقتصادى فى عدة دول لاحتواء الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد عالميا، ولجوء المواطنين إلى البقاء فى المنازل، وبالتالى تراجع مرور السفن البترولية بوتيرة غير مسبوقة وهبطت عقود خام البترول إلى السالب.