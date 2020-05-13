شكرا لقرائتكم خبر عن سوني تعلن انخفاض الأرباح 57% وتحجم عن إصدار توقعات للسنة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سوني اليابانية اليوم الأربعاء انخفاض أرباح التشغيل 57 بالمئة في الربع الرابع وأحجمت عن تقديم توقعات للسنة الحالية بسبب الضبابية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وحققت شركة الإلكترونيات والترفيه أرباحا تشغيلية 35.45 مليار ين (331 مليون دولار) في الربع الممتد بين يناير كانون الثاني ومارس آذار، مقابل 82.73 مليار ين قبل عام، إذ عصف فيروس كورونا بالطلب على مجساتها لصور الهواتف الذكية والكاميرات والتلفزيونات.

تأتي النتائج مقارنة مع متوسط 73.77 مليار ين توقعه تسعة محللون في تقديرات جمعتها رفينيتيف.وتستمر الضبابية بشأن الأثر الاقتصادي لإجراءات العزل العام الناجمة عن فيروس كورونا، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمبيعات الأجهزة الاستهلاكية في وقت لاحق من العام.

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وبلغت الأرباح التشغيلية للسنة المنتهية في مارس آذار 845.46 مليار ين، لتهبط 5.5 بالمئة مقارنة مع السنة السابقة بعد مستويات قياسية مرتفعة حققتها لسنتين متتاليتين.

وقالت سوني إن تأثير التفشي خفض أرباح السنة بالكامل بمقدار 68.2 مليار ين، منها 35.1 مليار في أنشطة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وأوقفت سوني الإنتاج في بعض المصانع إذ فرضت الحكومات في أنحاء العالم قيودا مطولة على التنقل وأنشطة الشركات لاحتواء الفيروس. لكن نشاط الألعاب سجل تأثيرا إيجابيا بمقدار 2.8 مليار ين من التفشي، إذ يبحث المستهلكون الملتزمون بالبقاء في المنازل عن الترفيه. وأعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 28 بالمئة، وهو أقل من المتوقع، إلى 46.2 مليار ين في أرباح الربع الرابع على الرغم من تقادم جهازها بلاي ستيشن4.