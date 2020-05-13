شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى للجلسة الثانية على التوالى مدفوعة بصعود 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالى، بنسبة 1.52% رابحاً 28.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1921.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.4 مليون سهم محققة ما قيمته 285.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5063 صفقة لعدد 30 سهماً.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.80%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.20%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.97%.

وارتفع 13 سهما ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية بنسبة 7.75%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.04%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.59%، فيما تراجع 14 سهما، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة-أمان بنسبة 3.52%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.12%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.28%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.4 مليون ورقة بقيمة 126.1 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت بنوك مدرجة ببورصة دبي وهي مصرف السلام السودان ومصرف السلام البحرين، بأنها ليس لديها انكشاف تجاه مجموعة فونيكس، كما أعلنت مجموعة جي أف أتش المالية، بأنها ليس لديها انكشاف أيضاً على مجموعة فونيكس.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن استكمالها بنجاح إصدار صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل الأمر الذى سيمكنها من المضي قدماً بتحقيق خطتها المستقبلية وتسوية التزاماتها المستحقة.

فيما أعلنت شركة دبي للمرطبات عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الثلاثاء، حيث تمت مناقشة بعض الأمور الداخلية للشرمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

كما أعلنت مجموعة جي أف أتش المالية، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء، حيث تمت مناقشة التقارير الدورية، استراتيجية المجموعة، بالإضافة إلى أمور داخلية.

بينما أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة، المدرجة أيضاً ببورصة الكويت، عن قرار تأجيل الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الجاري، لموعد آخر على أن يتم تحديده بعد التنسيق مع الجهات الرسمية والرقابية المختصة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي فرض حظر كلي في دولة الكويت.

وأعلنت شركة عمان للتأمين، عن نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2020، والتى أظهرت تحول الشركة إلى الخسارة، حيث حققت صافي خسائر بلغت 47.7 مليون درهم مقارنة بصافي أرباح 88.4 مليون درهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة 452.9 مليون درهم، وبلغت صافي المطالبات المتكبدة 288.3 مليون درهم.