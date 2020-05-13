شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تبحث دور شركات التكنولوجيا فى عبور أزمة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، على الدور البارز الذي يمكن أن تقوم به شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعبور أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19 ) التي أثرت سلبا على الكثير من القطاعات الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية برئاسة حسانين توفيق.

وبحث الاجتماع كيفية تعاون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع باقي القطاعات الأخرى مع تحديد كافة الخدمات التي يمكن أن تُقدم من القطاع لباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى لما لتكنولوجيا المعلومات من دور حيوي وهام في الإسراع من سير عجلة الإنتاج بمصر.

وأكد حسانين توفيق، على ضرورة وضع رؤية شاملة حول مايمكن تقديمه للمساهمة مع الحكومة المصرية في الخروج من هذه الأزمة ومساندة الدولة بكافة قطاعاتها ،والتأكيد على دور تكنولوجيا المعلومات في تحديث كافة نظم التواصل الإلكتروني لكافة القطاعات في ظل الإمكانيات التي تمتلكها شركات تكنولوجيا المعلومات من خلال عقد اجتماعات بين جمعية رجال الأعمال وباقي القطاعات الأخرى لتحديد الأولويات وهو ما سينتج عنه شراكات تنعكس ايجابا على كل الاطراف .

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وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بجمعية رجال الاعمال، أن الفترة القادمة ستشهد تحديث وتجهيز البنية التحتية لها للاستعداد لمواجهة فترة ما بعد أزمة كورونا خاصة القطاع السياحي الذي سيشهد توقف تام خلال الفترة الحالية مما سيساعده في إعادة تجهيز البنية التحتيةله ، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد وإتخاذ الإجراءات التجهيزية لقطاع تكنولوجيا المعلومات مما يسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية الخاصة بقطاع السياحة .

وأكدت اللجنة ايضا على الفرص الكامنة في باقي القطاعات الخاصة بسلامة الغذاء والصحة وانتشار تطبيقات متخصصة في هذا الصدد بالإضافة إلى بدء تغيير المفاهيم حول طبيعة العمل من المنزل والتواصل عن بعد والذي سيعطي فرصة للشركات لإعادة النظر في توفير مساحات العمل الكبيرة لديها، مشيرة إلى أن أزمة كورونا أكدت على تحفيز شركات الاتصالات للاستثمار في بنيتها التحتية خاصة شركات المحمول والإنترنت مما سيفتح الباب على مصراعيه للاستفادة من تقنيات الجيل الرابع والخامس معا.

يذكر أنه شارك في حضور اجتماع اللجنة عبر تقنيات الفيديو كونفرانس كل من : المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية ،المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، الدكتور حازم الطحاوي، رئيس منظمة اتصال ، الدكتور محمد شديد، المدير اتنفيذي لمنظمة اتصال ، المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي ، المهندس مصطفى النجار، رئيس لجنة التصدير، الدكتورة نيفين عبد الخالق، رئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية وعدد من أعضاء الجمعية العمومية وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.