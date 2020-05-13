شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 10400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 1518 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 11946 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.59% ليصل إلى مستوى 3949 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 1115 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 1831 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.19% ليصل إلى مستوى 688 نقطة.

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وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 6610 سهم، 40 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 22 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، 4 آلاف سهم، 5968 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة متربطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 481 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة أميرالد للاستثمار العقاري 225 سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة لشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مطاحن وسط وغرب الدلتا، سماد مصر (إيجيفرت)، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 2000 سهم، 43 ألف سهم، 28.2 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 1000 سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 18 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم العامة لمنتجات الخزف والصيني، الأهلي للتنمية والاستثمار، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أسمنت سيناء، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مصر للفنادق، مصر للأسمنت-قنا، السويدى إليكتريك، مصر بني سويف للأسمنت، الاستثمار العقارى العربى -اليكو، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اسيك للتعدين-اسكوم، المالية والصناعية المصرية، اميرالد للاستثمار العقارى، بلتون المالية القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.