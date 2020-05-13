شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية سلامة للتأمين تبحث عزل أعضاء مجلس الإدارة في 16 يونيو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة سلامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 16 يونيو المُقبل، وذلك لبحث مُقترح عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك حصة تتجاوز 5% من راس مال الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الجمعية ستصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16 يونيو المُقبل وتنتهي بتاريخ 15 يونيو 2023، وذلك في حال تمت الموافقة على عزل الأعضاء الحاليين.

كذلك ستصوت الجمعية على صرف مبلغ 1.6 مليون كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

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هذا وستصدق الجمعية على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي خسائر بلغ 54.1 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 16.3 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 31% بالاضافة الي ارتفاع المصروفات العمومية والادراية بنسبة 9% تقابلها جزئياً انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 25%.