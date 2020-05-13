شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك البلاد تُقر شراء أسهم خزينة بحد أقصى 5 مليون سهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لبنك البلاد، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على شراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 5 مليون سهم.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الشراء سيتم بغرض تخصيص الأسهم لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين.

وسبق أن أعلن البنك عن أن عملية الشراء سيتم تمويلها من مصادر البنك الذاتية، علماً بأن نسبة أسهم الخزينة لدى البنك حالياً تبلغ 0.41% من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

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كذلك حددت الجمعية شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 10 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في العام 2018.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 3.4 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 2.7 مليار ريال خلال العام 2018.

ويعود الارتفاع في دخل العمليات نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.5% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات الأرباح وقابلها انخفاض في صافي دخل أتعاب العمولات وصافي مكاسب تحويل العملات الأجنبية.