شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مصاريف العمليات تهبط بأرباح مصرف الراجحي 7.3% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال مصرف الراجحي، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 7.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفاد المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 2.4 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحقق المصرف صافي أرباح تشغيلية بلغ 2.7 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 2.8 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجع المصرف تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 29% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك ومصاريف عمومية وإدارية أخرى. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 389 مليون ريال الى 693 مليون ريال بنسبة 78%. وفي المقابل ارتفع دخل العمليات بنسبة 7%.

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وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 4.3 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 4.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 11.3 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 10.1 مليار ريال في العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العام 2019 يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.49%. وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى.

كذلك انخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 81.7% حيث أن العام 2018 يتضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة وحتى 2017. في المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك وكذلك ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان، وقابل ذلك انخفاض في رواتب ومزايا الموظفين.