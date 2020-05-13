شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول دعم القناة الصاعدة، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.6407، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.6685.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6410 والمقاومة 0.6550

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد