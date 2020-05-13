شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون مستوى 29.80، وبالتالي، فإن الضغط السلبي لا يزال قائماً، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 27.90 كمحطة تالية، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 26.00 بشكل مباشر.

الثبات دون 29.80 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة، حيث إن اختراقه سيدفع السعر للارتفاع وزيارة مستوى 32.20 كهدف إيجابي أول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.50 والمقاومة 31.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط