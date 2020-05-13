شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح ويجد دعم جيد يشكّله المتوسط المتحرك 50 عند 25.00، ويحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتأكيد استمرار السيناريو السلبي المقترح لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 24.15 ثم 22.00 بشكل رئيسي.

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم نشهد اختراقاً واضحاً وثباتاً فوق مستوى 26.70.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 26.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط