شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 1678.45، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق 1720.00 لتأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستويات 1747.43 ثم 1785.00 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1735.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد