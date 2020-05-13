الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.2304، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يدعم استمرار التحرّك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 1.2093 بشكل رئيسي.

 

إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب تذبذب جانبي مؤقت قبل استئناف الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.2304 ثم 1.2380 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2340

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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