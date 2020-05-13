شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.0840 ولا يزال فوقه، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك التخلص من سلبيته واكتساب العزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، بينما يتواجد هدفه التالي عند 1.0966. نذكّر بأن كسر 1.0840 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه عند 1.0700. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0750 والمقاومة 1.0960 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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