شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك نتيجة ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.09% بما يعادل -2.08 نقطة ليستقر على سعر 97.47 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 93.23 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط