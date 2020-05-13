شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر بين المطرقة والسندان – تحليل – 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.94% بما يعادل -0.74 نقطة ليستقر على سعر 37.36 دولار، وذلك أمام الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 36.40، ليستهدف مستوى المقاومة 38.95 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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